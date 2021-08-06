Экс-председателя райсуда Краснодара заподозрили в мошенничестве

Председатель Следственного комитета России с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-председателя Октябрьского районного суда города Краснодара о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК.

Как следует из материалов следствия, в 2021 году подозреваемый незаконно требовал от знакомого передачи ему 2,3 миллиона рублей. Для этого председатель райсуда изготовил исковое заявление от имени адвоката о взыскании денежных средств якобы за оказанные юридические услуги и принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на домовладение потерпевшего. Затем он потребовал от сотрудников возглавляемого им суда принять исковое заявление и распределил его судье, который наложил арест на домовладение потерпевшего.

Сообщается, что подобные действия были пресечены в ходе совместных мероприятий следователей Следственного комитета и сотрудников ФСБ России.

Сейчас теперь уже бывший председатель суда задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере" и части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность". В ходе допроса мужчина частично признал вину, уточнили в СК.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.