Под Ростовом в массовом ДТП погибли двое взрослых и двое детей

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись девять машин: семь легковых автомобилей и два грузовика. По предварительным данным, в результате аварии скончались четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении ГИБДД, смертельное ДТП произошло на 1070-м километре трассы. В результате аварии образовался автомобильный затор длиной около восьми километров.

"На месте столкновения работает оперативная бригада. Сотрудники ГИБДД осуществляют безопасный отвод транспорта. Информация об аварии уточняется", - уточнили в ведомстве.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием в Аксайском районе. На место ДТП незамедлительно выехал заместитель прокурора региона и прокурор Аксайского района.