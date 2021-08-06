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Рубрика: Власть

Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

В Красноярске на встрече с местными журналистами министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?". На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет". Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", - заявил Шойгу.

Касаясь общей ситуации вокруг информационной войны, которую на Западе ведут против России, министр обороны сказал, что для этого сформированы центры пропаганды, в которых для ведения подрывной информационной работы в стране ведут подготовку в том числе граждан РФ.

"Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", - отметил Шойгу на встрече с коллективом предприятия "Красмаш".

По его словам, эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы". "Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе несколько центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", - сообщил глава Минобороны.

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Шойгу пояснил, что такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет" и затем приглашают их на работу за стипендии. "И это не единицы, это десятки людей, которые каждый квартал штампуются", - уточнил министр и добавил, что в военном ведомстве уделяют существенное внимание информационной повестке. Так, Минобороны выпускает газету "Красная звезда", работает телеканал и радиостанция "Звезда".

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