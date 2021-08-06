Стать настоящим индейцем предлагают туристам в Ростовской области

Необычный вид туризма появился на Дону - приключенческий. У любителей активного отдыха теперь есть возможность стать на время настоящими индейцами. Этнографический лагерь "Кочевник" предлагает всем желающим погрузиться в быт североамериканских племен, порыбачить и пострелять из лука, сплавиться по реке на каноэ, приготовить на костре традиционные блюда индейцев и даже переночевать в настоящем вигваме.

О лагере "Кочевник" обычно узнают по "сарафанному радио" или через соцсети, где можно напрямую задать все вопросы организаторам и договориться о размещении. Ограничений по возрасту нет. Единственное условие - нужно выполнять все антиковидные требования. Специальных разрешений и справок не нужно, но при общении с другими людьми надо надевать маски и соблюдать дистанцию.

Сюда можно приехать даже на несколько часов - с экскурсией. Но лучше остаться минимум на два дня - тогда после образовательной части вас повезут ночевать на таинственный речной остров с густым лесом и дикими животными. Лагерь находится в старинном казачьем хуторе Пухляковский, в полутора часах езды от Ростова-на-Дону. По сути, это всего несколько вигвамов и ритуальных строений на берегу Дона и на острове Воловом. За основу "Кочевника" взяли быт племен сиу. И это неслучайно. Сиу жили на территории современных штатов Небраска, Миннесота, Висконсин, Дакота и Монтана, а это одна широта с Ростовской областью.

Первым делом по приезде вас переоденут в костюм настоящего индейца. Непростая задача с кожаной одеждой в такую жару! Сначала надеваются две отдельные штанины - леггины. Затем их подвязывают к поясу. Затем все это скрывается под расписной рубахой. Последний штрих - знаменитый венец из перьев. Красиво невероятно! При инициации гостям дают индейские имена. Это важнейшая часть ритуала. Вождь осматривает каждого, задает нужные вопросы и только потом дает подходящее под ваш тотем имя.

Туристы могут погрузиться в быт североамериканских племен, порыбачить и пострелять из лука, сплавиться по реке на каноэ

Каждый найдет себе занятие по душе. Вводная часть для всех - это экскурсия в настоящий индейский вигвам, где на стенах развешаны оружие, одежда всех членов семьи, уникальная кухонная утварь. Потом кто-то идет делать оружие, другие пробуют себя в стрельбе из лука, катаются по Дону на каноэ. Техника безопасности везде соблюдается неукоснительно. Любимое занятие всех туристов - приготовление на кострах настоящих индейских блюд. Наибольшей популярностью пользуется традиционная американская кукурузная каша с сухофруктами.

Чтобы попасть на остров, нужно 15 минут плыть на каноэ. Кроме вигвамов, тотемных столбов и прочих атрибутов индейской жизни на острове нет никаких следов пребывания человека. Зато есть уникальная нетронутая экосистема. Пляжи с мелким песком, кристально чистая вода верхнего Дона, десятки видов растений и популяция из миллионов бабочек нескольких видов. Настоящий рай...

Занятий для детей и взрослых хватает - выбирай, что по душе. Здесь и импровизированные тиры, и развешанные "ловцы снов", и различные ритуальные места. Обязательная часть программы - это вечерние посиделки у костра, с историями и легендами. Пару часов вы можете просто наслаждаться природой, гулять и неспешно собирать дрова. А под вечер развести костер и пожарить овощи с мясом по индейским рецептам. После этого, на закате, под сытный ужин пару часов послушать рассказы местного "вождя" о жизни древних племен, их верованиях, знаниях, обычаях и ритуалах.

Спать можно в традиционном или камышовом вигваме, прямо на циновках или на специальных лежаках, если хочется побольше комфорта, или просто под открытым небом у костра. Такое запоминается на всю жизнь!