В Ялте в восемь раз сократят число рекламных конструкций

Депутаты Ялтинского горсовета большинством голосов утвердили новую схему размещения наружных рекламных конструкций, которая предполагает сокращение в восемь раз - с 800 до 103 - числа щитов и билбордов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ялты.

Действовавшая до сегодняшнего дня схема была принята еще при Украине, но новый мэр Янина Павленко решила "зачистить город от визуального мусора", то есть наружной рекламы.

- Из 103 конструкций всего 19 будут размещаться в городе, а остальные 83 - в основном на Южнобережном шоссе, - отметила Павленко. - Согласно новой схеме в городе не предусмотрена установка призматронов (билбордов, визуальная поверхность которых состоит из трехгранных поворачивающихся призм) и лайтбоксов.

В самом городе могут устанавливаться билборды и световые экраны размером не более чем три на четыре метра, на трассе - шесть на три метра.

- Схема прошла согласование у главного архитектора Крыма, в Федеральной службе охраны, ГУП РК "Крымавтодор", министерстве информации и связи РК. Сейчас дорабатываем необходимые нормативные документы, после чего места размещения рекламных конструкций выставим на торги через электронную площадку, - сообщила глава администрации.