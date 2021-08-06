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06.08.2021 10:58
Рубрика: Происшествия

Житель Крыма получил 13 лет за убийство полуторагодовалой дочери

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Верховный суд Республики Крым вынес приговор 24-летнему жителю Бахчисарайского района, который задушил полуторагодовалую дочь за громкий плач. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю.

В Крыму убившему ребенка отчиму отменили пожизненное заключение

Преступление было совершено 2 января 2021 года. Пьяный отец, раздраженный плачем девочки, решил расправиться с ней и задушил ребенка. Позже, чтобы избежать ответственности за убийство, он придумал версию о том, что дочка скончалась от отравления газом - якобы в квартире было неисправно печное оборудование. Подтвердить свои слова он понудил и сожительницу. Но эксперты ГСУ СКР быстро разобрались в истинной причине смерти ребенка и возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица).

- Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не было, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР. - Но медицинская экспертиза тела малышки показала, что ее смерть наступила в результате удушения. Благодаря грамотно выстроенной совместной работе следователей СКР и оперативных сотрудников МВД от отца погибшей девочки удалось получить явку с повинной.

Позже, расследуя преступление, удалось выяснить другие подробности из жизни этой семьи: мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. А накануне трагедии отец избил дочку и поставил ее в угол.

С учетом позиции государственного обвинения подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

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