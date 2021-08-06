В Симферополе пресекли деятельность сети подпольных игровых залов

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Симферополе незаконную деятельность сети подпольных игровых залов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Правоохранители установили, что группа лиц, заранее четко распределив роли, с февраля 2021 года организовала в крымской столице сеть подпольных игровых. Помещения располагались на улицах Проездной, Киевской, Кирова, Ленина, Залесской и на проспекте Победы. Азартные игры проводили с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, а также игрового оборудования.

По факту незаконной организации и проведению азартных игр, совершенных организованной группой, возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 171.2 УК РФ). Подозреваемыми по делу проходят пять человек - трое мужчин, в том числе житель Москвы, и две женщины.

Правоохранители изъяли выручку, компьютерное оборудование и другие предметы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.