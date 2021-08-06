Власти Адыгеи рассказали о строительстве новых школ

В центре внимания главы Адыгеи Мурата Кумпилова постоянно находятся вопросы развития образовательной инфраструктуры с учетом роста числа детей и перспективы улучшения демографической ситуации. Такую задачу ставит президент России.

В республике она реализуется последовательно при поддержке федерального центра и партийных проектов. В частности, первого сентября свои двери откроют две новые школы: в городе Майкопе на 1100 ученических мест, а также в станице Ханской на 250 ученических мест.

Работа по привлечению федеральных средств для дальнейшего строительства новых школ продолжается. В этом месяце начинается строительство новой школы на улице Михайлова в Майкопе на 1100 мест. Кроме того, в августе Адыгея выиграла конкурс региональных проектов и получит федеральную субсидию на возведение трех школ по 1100 ученических мест. Средства будут выделены на 2022-2024 годы в рамках государственной программы РФ "Развитие образования" министерства просвещения Российской Федерации.

Глава РА подчеркнул, что благодаря нацпроекту, госпрограммам и партийным проектам в республике решается одно из важных поручений президента страны - создание комфортных условий для обучения детей и переход на односменный режим работы школ.

Наибольшую потребность в этом испытывает активно развивающийся Тахтамукайский район. Поэтому новые школы планируется возвести в поселках Яблоновском и Новая Адыгея.

Это будут современные образовательные учреждения, где использование всех новейших технологий рассчитывается уже на стадии проектирования.