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06.08.2021 16:51

Волгоградский губернатор стал донором антиковидной плазмы

Текст: Роман Мерзляков
Вертолет санитарной авиации "Ансат" совершил свой 180-й рейс в Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров поздравил самого опытного члена экипажа - 81-летнюю врача-реаниматолога Людмилу Кирееву - с присвоением ей национальной премии "Призвание" в номинации "За верность профессии".
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Оператором и координатором работы санавиации в регионе является территориальный Центр медицины катастроф на базе 25-й больницы. По информации пресс-службы администрации области, с 2017 года по настоящий день число спасенных пациентов превысило 1250, из них почти 200 - дети.

Фото: Пресс-службы администрации Волгоградской области
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Бочаров ознакомился с ходом дальнейшей модернизации медучреждения, осмотрев отделения каридио- и нейрореанимации.

- В течение этого и следующего года обе реанимации будут приведены в соответствие с уровнем оказания медпомощи. Будем использовать технологию чистых помещений. Здесь проводят сложные операции, и необходимо высокое качество палат, - подчеркнул Андрей Бочаров. - Сегодня принято решение о продолжении работы по созданию на территории 25-й больницы современных комплексов диагностических, корпусов, которые будут включать дополнительное современное оборудование, в том числе КТ и МРТ. В течение этого года проработаем варианты и в течение следующего приступим к реализации этого проекта, чтобы полностью обеспечить наше ведущее медучреждение всем необходимым оборудованием.

А после совещания губернатор сдал кровь для получения антиковидной плазмы, которая помогает больным коронавирусной инфекцией победить болезнь.

- Я решил, пусть моя кровь кому-то поможет, - сказал Андрей Бочаров, который ранее дважды получил прививку от коронавируса. - Надо обратиться к вакцинированным и ревакцинированным людям, чтобы они сдавали кровь для защиты тех, кто в этом нуждается.

Сдать кровь для получения антиковидной плазмы могут как переболевшие, так вакцинированные люди. По мнению специалистов, плазма крови от привитых доноров, у которых достаточное количество антител, даже эффективнее, чем от перенесших COVID-19. По итогам проведения клинических исследований выявлено, что в плазме вакцинированных лиц на 70 процентов чаще встречается высокий титр антител. Применение плазмы от них в полтора раза быстрее блокирует распространение вируса в организме человека.

С начала внедрения метода лечения пациентов с коронавирусом с применением антиковидной плазмы ее донорами в Волгоградской области стали почти четыре тысячи человек. В медицинские организации региона направлено более 800 литров антиковидной плазмы.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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