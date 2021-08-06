Губернатор: Жилье для погорельцев в Челябинской области построят до начала октября

Дома для пострадавших от лесного пожара в Челябинской области будут достроены к октябрю. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на совещании у президента Владимира Путина по ситуации с паводками и пожарами в регионах.

Пожар в Джабык-Карагайском бору продолжался с 8 по 12 июля и был полностью ликвидирован в течение четырех дней. Основные задачи на данный момент - оказание помощи пострадавшим, восстановление жилья и инфраструктуры.

"Приступили к решению этих задач немедленно, в первые же сутки было восстановлено электро- и газоснабжение в двух пострадавших поселках Джабык и Запасное. Начали выплаты компенсаций. Всем, кто находился в момент пожара, мы выплатили единовременное пособие по 10 тысяч рублей. Также принято решение о выплате компенсации за частично или полностью утраченное имущество по 500 тысяч рублей. Таких граждан у нас 155 человек", - проинформировал президента глава региона.

Всего сгорело 72 дома, установлены собственники 66 из них.

"Тем, у кого жилье было единственное, будет построено или приобретено новое жилье. Таких домовладельцев 30, 17 из них приняли решение строить новые дома, а 12 - приобрести на территории области другое жилье взамен утраченного, в том числе квартиры", - сообщил Текслер.

Он обратил внимание на то, новые дома будут площадью минимум 60 квадратные метров. "То есть многие пострадавшие граждане, для кого это было единственное жилье, улучшат жилищные условия", - добавил губернатор.

Уже начато строительство 23 жилых домов, работает пять подрядных организаций. "Все завершим до 15 сентября для тех, у кого жилье было единственным, и оставшиеся дома - до 1 октября. Уверен, что мы с этой задачей справимся", - пообещал Алексей Текслер.