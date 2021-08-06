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06.08.2021 20:37
Рубрика: Власть

МЧС: Дым, пришедший в Югру из Якутии, не представляет опасности

Текст: Ирина Никитина
Смог, которым в последние дни окутана вся Якутия, добрался и до других регионов страны. В их числе оказалась Югра. В самом округе зарегистрирован всего один пожар. Как заявили в местном управлении МЧС, ситуация находится под контролем.

- На территории Югры ощущается запах гари от лесных пожаров в Якутии, у нас все стабильно, горения свалок мусора вблизи лесных насаждений нет, - отметил врио начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по ХМАО-Югре Андрей Вершинин. - Дымка пришла от соседей, но она уйдет в течение двух ближайших дней.

Фото: iStock
25 тысяч югорчан примут участие в очистке берегов рек

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры добавили, что пожароопасная ситуация в Якутии подтверждается космоснимками.

- Уже более месяца 30 сотрудников окружной базы авиационной и наземной охраны лесов участвуют там в борьбе с лесными пожарами. Площади возгораний у соседей значительные, - подчеркнул первый заместитель директора Егор Збродов.

Отметим, в ближайшее время запланирована отправка еще трех десятков югорских специалистов на помощь коллегам. Вместе с ними самоотверженно трудятся огнеборцы из других регионов Уральского федерального округа, а также из Сибирского и Дальневосточного.

Югорское управление МЧС просит жителей Белоярского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов следовать простейшим рекомендациям. Во-первых, плотно закрыть окна в домах, на улице пользоваться специальными масками, пить больше воды, принимать душ и как можно чаще делать влажную уборку помещений. При плохом самочувствии следует обратиться за медицинской помощью.

Что касается контроля состояния воздуха, то отобранные пробы в Сургуте, Когалыме, Нижневартовске, Радужном, Лангепасе, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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