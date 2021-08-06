На Южном Урале к 1 сентября вакцинируют учителей

В Челябинской области принято решение о массовой вакцинации персонала всех образовательных учреждений. Это позволит начать новый учебный год в очном режиме и избежать введения дистанта.

- Вакцинация - это гарантия, что в наших школах будет благополучная эпидемиологическая ситуация, когда все процессы обучения можно проводить очно, - сообщил губернатор Алексей Текслер, и поручил главам муниципалитетов взять на особый контроль вопрос прививок для сотрудников образовательных организаций.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова, в прошлом году очаги коронавируса были зафиксированы в 32 процентах школ. Учитывая появление нового штамма, который является более контактным, ситуация все еще остается напряженной. И следует принять все меры предосторожности.

- Нужно усилить темпы вакцинации. Это безопасно: осложнения после прививки получили лишь семь человек по всей области, - отметил Семенов.

Ранее в минобразования Челябинской области не исключили введения очно-заочной системы обучения в отдельных школах, где даже занятия в две смены не позволяет выделить отдельный кабинет для каждого класса. В таких школах часть учащихся могут на один два дня в неделю отправлять на дистант. Однако в остальном школы продолжат работать в обычном режиме со соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.