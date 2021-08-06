На Урале проводник заменил телефоны в посылках на тульские пряники

Управление на транспорте МВД России по УрФО раскрыло кражу гаджетов из посылок, которые перевозились в почтово-багажном вагоне.

"В июне в дежурную часть начали поступать заявления от граждан, которые получали на почте посылке не с тем содержимым, которое заказывали. Полицейские выяснили, что кражи были совершены в пути следования отправлений из Москвы до Екатеринбурга", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Провели расследование и задержали в Свердловской области подозреваемого - тридцатилетнего проводника поезда.

По информации МВД, пока коллеги спали, он выбирал посылки известной торговой площадки с указанием содержимого. Затем аккуратно доставал оттуда телефоны и клал вместо них продукты, которые брал в рейс - тульские пряники, сахар или рис.

"Раскрыто четыре кражи на сумму более 70 тысяч рублей. Стоимость гаджетов варьировалась от 9 до 22 тысяч рублей", - говорится в сообщении транспортной полиции.

Телефоны изъяты. В отношении уральца завели дело по статье 158 УК РФ "Кража".