На Урале спасли пациентов с разросшимися внутрь и наружу опухолями

С двумя сложными случаями столкнулись свердловские онкологи. Они провели многочасовую операцию пациенту, у которого злокачественное новообразование буквально подбиралось к сердцу. А также врачам удалось спасти человека с аналогичной патологией, только угрожал рак другим внутренним органам.

"Опухоль длиной около 15 сантиметров выглядела, как небольшой мяч, и располагалась за пределами грудной клетки. При этом она быстро прорастала и внутрь организма - до перикарда (наружной соединительной оболочки сердца) оставались считанные миллиметры", − рассказала завотделением областного онкодиспансера Маргарита Магдалянова.

Операция была невероятно трудной: чтобы все прошло гладко, и опухоль можно было убрать полностью, нужно было удалить почти весь реберный каркас - его заменили специальной синтетической пластиной.

Еще одну операцию провели для удаления саркомы мягких тканей: как и в предыдущем случае, опухоль располагалось и снаружи, и внутри грудной клетки. Она прорастала в подключичную область, и чтобы в будущем пациент смог двигать рукой, к работе подключили нейрохирургов.

"Опухоль была, в том числе в шее, это могло вызвать поражение крупных сосудов и нервов. Для поэтапного радикального удаления новообразования из нескольких органов применили ультразвуковой костный скальпель, с помощью которого аккуратно обошли важнейшие структуры, сохранив функции конечности", − рассказал нейрохирург Алексей Дубских.

Сейчас восстановительный период для пациентов позади - оба они чувствуют себя хорошо, и в онкодиспансер приходят только для наблюдения.