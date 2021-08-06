Уральские ученые составят карту возможностей водородной энергетики

Челябинск международная команда выбрала, как место разработки основных компонентов оборудования. Индию, как страну, наиболее открытую и перспективную для альтернативной энергетики. А Австралию, как представителя Южного полушария. Такой подход ранее в мире не применялся.

- Наши исследования были направлены на определение мощности солнечных электростанций в дневные часы при одной и той же потребляемой мощности (1кВт). Кроме того, мы определяли объем водородного накопителя и электролизера, необходимых для выработки и хранения водорода в форме газа, - рассказал доктор технических наук, директор МИЦ "Альтернативная энергетика" ЮУрГУ Евгений Соломин. - Таким образом, мы исследовали параметры "замкнутого водородного цикла".

Полученная от ветряных или солнечных электростанций энергия не вся расходуется на запитанные от них объекты. Как показали данные, полученные на мысе Канин Нос (Арктика), "излишки" порой значительно превышают потребление. Их предлагают аккумулировать в водородных накопителях. Тогда ночью или в пасмурную погоду перебоев в подаче электроэнергии не будет.

Анализ показал, что для электростанции с постоянным потреблением мощности в 1 кВт в России необходимы 35 солнечных модулей, в Индии - 32, а в Австралии - 23. Кроме того в последнем случае для станции потребуется самый маленький резервуар для водорода - 800 кубических метров, а в нашей стране самый большой - 2000 кубических метров.

Соответственно в Австралии затраты на альтернативную энергию будут в 1,5 раза меньше, чем в Индии, и в три раза меньше, чем в России. При этом расходы на обеспечение малого бизнеса и одной семьи из 3-4 человек оказались вполне сопоставимы. Исходя из этого, исследователи заключили, что солнечно-водородные комплексы могут применяться в различных точках планеты.

Конечно, результаты полученные в трех точках мира, для полноценного исследования проблемы недостаточны. Ученые намерены расширить список участников и составить соответствующую карту возможностей "зеленой энергетики".