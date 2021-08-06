Видео: В Екатеринбурге шторм залил улицы и отключил светофоры

Небывалой силы гроза бушевала минувшей ночью в Екатеринбурге и окрестностях. Из-за шторма под воду ушли улицы, перестали работать десятки светофоров. Даже утром во многих дворах воды было все еще по щиколотку.

"Было повреждено 89 светофорных объектов, на нескольких участках улично-дорожной сети возникли подтопления проезжей части. Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб", - доложили в пресс-службе администрации города.

К восьми утра примерно половина отключившихся светофоров уже работала, вы течение дня починят и остальные. Коммунальщики продолжают следить за работой ливневки, периодически прочищают стоки. На дорогах, где ведутся работы, дежурят сотрудники ГИБДД.

Между тем непогода на Среднем Урале задержится: по данным синоптиков сегодня местами вновь ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 метров в секунду. В управлении МЧС посоветовали отказаться от отдыха на природе и от походов, пока стихиями не угомонится.