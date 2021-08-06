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06.08.2021 18:51
Рубрика: Власть

Зиничев предложил создать механизм переселения из зон подтопления

Текст: Дмитрий Гончарук
Следует проработать правовой механизм переселения людей, которые проживают в зоне подтопления, а также ввести мораторий на хозяйственное использование этих земель. Такое мнение высказал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным в Магнитогорске.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

"Предлагается уже сейчас на уровне субъектов рассмотреть возможность введения моратория на хозяйственное использование земель, ежегодно подвергающихся подтоплению. Также целесообразно проработать правовой механизм переселения граждан, проживающих на указанных территориях, с предоставлением им соответствующих компенсаций", - сказал Зиничев.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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По данным МЧС, более 440 населенных пунктов в 63 регионах с начала года затронуто паводком, в 29 из них подтопления сохраняются. Стихия затронула 63 жилых дома, 19 дачных домов, 1 247 приусадебных участков, один низководный мост и 23 участка автодорог.

"По мнению специалистов, предварительный суммарный ущерб от паводков за 7 месяцев этого года уже оценивается в 7,5 млрд рублей", - добавил глава МЧС.

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