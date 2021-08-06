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06.08.2021 18:41
Рубрика: Экономика

Росавиация выдала допуски на полеты в Египет нескольким авиакомпаниям

Текст: Евгений Гайва
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Десять российских авиакомпаний получили допуски на выполнение регулярных рейсов на курорты Египта - Шарм-эль-Шейх и Хургада, следует из материалов Росавиации.

Фото: EPA
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Как пояснили в ведомстве, решение Межведомственной комиссии о предоставлении допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах. Однако оно не означает, что авиакомпаниям разрешено выполнять полеты. Разрешение на полеты будет предоставлено после соответствующего решения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно опубликованному приказу Росавиации от 6 августа 2021 года, допуск на выполнение регулярных рейсов на курорты Египта получили авиакомпании "Россия", "Сибирь" (бренд S7), Royal Flight, "Северный ветер", "Уральские авиалинии", Azur Air, "Смартавиа", "НордСтар", "Аэрофлот" и "Победа".

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" будут выполнять по семь рейсов в неделю по административным разрешениям авиационных властей Египта.

Другие авиакомпании получили допуски от двух до семи рейсов в неделю из разных городов России, среди которых Москва, Нижний Новгород, Пермь, Махачкала, Барнаул, Астрахань, Архангельск, Уфа, Саратов, Кемерово, Омск, Красноярск, Сургут, Челябинск, Ханты-Мансийск, Тюмень, Томск, Сыктывкар, Оренбург, Петропавловск-Камчатский и другие города.

Кроме того, авиакомпания "НордСтар" получила допуск на рейсы в Каир.

Также выданы допуски на рейсы в Венесуэлу, Германию, Грецию, Болгарию, Австрию.

Регулярные рейсы на курорты Египта возобновятся 9 августа 2021 года. Пока рейсы будет выполнять только авиакомпания "Россия" и египетский перевозчик Egypt Air.

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