Роскачество рассказало, как правильно выбрать дыню

Спелую дыню можно выбрать по аромату и внешнему виду, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.

Хороший плод имеет характерный дынный запах, однако есть сорта, которые почти или совсем не пахнут, отмечают эксперты. У переспелой дыни появляется характерный "винный запах".

На кожуре дыни должны проявляться сеточка или полосы, если их наличие характерно для этого вида. Корочка спелой дыни слегка проминается при нажатии пальцем, но если вмятина остается, то плод, скорее всего, переспел, предупредили в Роскачестве.

Сорта с толстой кожурой также можно выбрать по щелчку - звук должен быть глухим. В остальных случаях этот метод будет бесполезен.

Специалисты рекомендовали есть дыню в первой половине дня и в небольших количествах - из-за высокого содержания клетчатки продукт может обладать слабительным эффектом.