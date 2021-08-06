Новости

В Финляндии будут вакцинировать детей 12-15 лет 10:43
Экс-председателя райсуда Краснодара заподозрили в мошенничестве 10:35
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за паводка 10:28
Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме 10:21
Около 90 населенных пунктов Красноярского края затянуло дымом из Якутии 10:20
Сергунина: В Москве отреставрируют семь памятников героям войны 1812 года 10:19
Названы "постковидные" симптомы, требующие визита к врачу 10:17
Видео: Индийский спецназ испытали российской "полосой разведчика" 10:13
Посольство РФ: Россияне не пострадали в ДТП с автобусом на западе Турции 10:08
Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции 09:58
Индийские военные похвалили российское оружие 09:52
Роскачество рассказало, как правильно выбрать дыню 09:50
В Анадыре стартовал отопительный сезон 09:48
Главам районов Якутии запретили брать отпуск из-за COVID-19 09:42
Во Владивостоке встретили олимпийскую сборную по греко-римской борьбе 09:34
СК: Пять человек сбежали из ИВС, предположительно, при помощи гаечного ключа 09:28
На Южном Урале к 1 сентября вакцинируют учителей 09:26
В подмосковной Истре из ИВС сбежали пятеро заключенных 09:08
В Минэкономразвития назвали низким уровень закредитованности россиян 09:07
Залитые улицы и сломанные светофоры: На Урале прошла гроза небывалой силы 09:02
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка" 09:00
Белогорск пережил пик наводнения 09:00
Россиянам рассказали, где лучше хранить деньги в 2021 году 08:50
Псаки рассказала, пустят ли в США привитых российскими вакцинами граждан 07:53
В Хакасии обвиняемый в убийстве семьи рассказал о своих мотивах 07:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
06.08.2021 09:50
Рубрика: Экономика

Роскачество рассказало, как правильно выбрать дыню

Текст: Матвей Линник

Спелую дыню можно выбрать по аромату и внешнему виду, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Роскачество предупредило о плесени в некоторых марках мороженого

Хороший плод имеет характерный дынный запах, однако есть сорта, которые почти или совсем не пахнут, отмечают эксперты. У переспелой дыни появляется характерный "винный запах".

На кожуре дыни должны проявляться сеточка или полосы, если их наличие характерно для этого вида. Корочка спелой дыни слегка проминается при нажатии пальцем, но если вмятина остается, то плод, скорее всего, переспел, предупредили в Роскачестве.

Сорта с толстой кожурой также можно выбрать по щелчку - звук должен быть глухим. В остальных случаях этот метод будет бесполезен.

Специалисты рекомендовали есть дыню в первой половине дня и в небольших количествах - из-за высокого содержания клетчатки продукт может обладать слабительным эффектом.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

СК: Пять человек сбежали из ИВС, предположительно, при помощи гаечного ключа
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка"
Пушков: У Украины нет ни одного шанса вернуть Крым
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp