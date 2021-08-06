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06.08.2021 16:13
Рубрика: Общество

Росприроднадзор объяснил, когда можно убить животное из "Красной книги"

Текст: Алексей Дуэль
Охота на животных, включенных в "Красную книгу", запрещена, ни одного разрешения на их добычу Росприроднадзор не выдавал как минимум с 1992 года, рассказал на круглом столе в Минприроды замглавы федеральной службы Амирхан Амирханов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом есть строго определенный перечень ситуаций, при которых человек может на законных основаниях убить этих особо охраняемых животных, добавил он.

Фото: Gettyimages
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"Когда краснокнижный зверь пришел в поселок, выбил дверь в дом, заходит внутрь - другого варианта нет, - объяснил Амирхан Амирханов. - Наша задача - сохранить жизни животных, но жизнь человека важнее. У людей должен быть способы защиты, отпугивания, но в крайнем случае можно и применить оружие на поражение". Если ситуация развивается не настолько экстренно и есть время обратиться в Росприроднадзор, то ведомство дает разрешение только на изъятие животного. Это означает, что до тех пор пока нет прямой угрозы жизни людей, специалисты должны усыпить животное, обездвижить его и вывезти в безопасное место.

"Большая проблема с белыми медведями, из-за изменения климата и таяния льдов Арктики они выходят на материк, при этом охотиться на сухопутных животных не умеют, выбираются к жилью, к свалкам, где могут найти еду, - рассказал Амирхан Амирханов. - В Якутии самка белого медведя была обнаружена за 2,5 тысячи километров от моря Лаптевых, шла на юг. Зачем и куда - не понятно. На ее изъятие было выдано разрешение. Ее обездвижили и после осмотра ветврачами отправили в московский зоопарк - у животного был сломан нижний клык. Сейчас медведицу лечат, возможно, после реабилитации вернем ее обратно".

Похожая история была на острове Большевик архипелага Северная земля. Там золотодобытчики приручили белого медведя, когда же пришло время сворачивать промысел, встал вопрос - что делать с животным. Вызванные специалисты забрали его на передержку, потом ветврачи при обследовании нашли у него целый букет болезней. В дикой природе он бы выжить не смог, отметил Амирханов.

Подобные же разрешения на добывание краснокнижных животных для исследований получают и ученые. При этом максимум, чем рискуют звери и птицы, - получить ошейник или кольцо с геометкой, а также сдать анализы. Ни для них, ни для людей такие встречи летальным исходом не заканчиваются.

Кроме того, разрешения на добычу определенного числа краснокнижных животных могут получить представители коренных малочисленных народов Севера в рамках строго установленной квоты.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Например, в этом году выданы разрешения на добычу 135 особей серого кита и 5 особей гренландского кита для нужд коренных народов, - добавил Амирханов. - Это, конечно, изъятие, но происходит оно для обеспечения жизни людей, которым иначе просто не выжить".

Любая гибель "краснокнижника" неизбежно приводит к возбуждению уголовного дела, уточнил директор департамента регулирования охотничьего хозяйства Минприроды Андрей Филатов. Если расследование установит, что имело места необходимая самооборона, никаких санкций к человеку применять не будут. Если же выяснится, например, что зверь был убит выстрелом в затылок, то есть он уже уходил от человека, последует уголовное наказание.

"Последствия наступят даже если зверь из "Красной книги" погиб не от пули, а в результате хозяйственной деятельности человека, - предупредил Филатов. - По закону и люди, и организации обязаны делать все для сохранения этих видов животных. Если кто-то эту обязанность не исполнил, ответственность обязательно наступит".

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