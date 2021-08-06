Россиянам рассказали, где лучше хранить деньги в 2021 году

В нынешних условиях накопления лучше разместить в нескольких инструментах - коротких депозитах сроком 3-6 месяцев и ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет. Об этом РИА Новости рассказал начальник управления операций с ценными бумагами "МТС Банка" Роман Дмитриев.

Эксперт напомнил, что банки постепенно начали поднимать ставки по депозитам после повышения Банком России ключевой ставки. Тем не менее, рост ставок в долгосрочных инструментах пока будет ограничен, считает он.

"Очевидно, что банки, особенно крупные, будут постепенно поднимать ставки по длинным депозитам, убедившись в долгосрочной траектории ключевой ставки. Стоит все-таки дождаться повышения этих ставок и комфортно разместить денежные средства уже по новым уровням", - объяснил Дмитриев.

В качестве примера экономист назвал ОФЗ со сроком погашения от 3 до 10 лет с годовой доходностью около 6,75-7%. Учитывая долгосрочный прогноз ЦБ по инфляции не выше 4% годовых, облигации дают 2,75-3% премии, заключил собеседник агентства.