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06.08.2021 08:50
Рубрика: Экономика

Россиянам рассказали, где лучше хранить деньги в 2021 году

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В нынешних условиях накопления лучше разместить в нескольких инструментах - коротких депозитах сроком 3-6 месяцев и ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет. Об этом РИА Новости рассказал начальник управления операций с ценными бумагами "МТС Банка" Роман Дмитриев.

Фото: iStock
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Эксперт напомнил, что банки постепенно начали поднимать ставки по депозитам после повышения Банком России ключевой ставки. Тем не менее, рост ставок в долгосрочных инструментах пока будет ограничен, считает он.

"Очевидно, что банки, особенно крупные, будут постепенно поднимать ставки по длинным депозитам, убедившись в долгосрочной траектории ключевой ставки. Стоит все-таки дождаться повышения этих ставок и комфортно разместить денежные средства уже по новым уровням", - объяснил Дмитриев.

В качестве примера экономист назвал ОФЗ со сроком погашения от 3 до 10 лет с годовой доходностью около 6,75-7%. Учитывая долгосрочный прогноз ЦБ по инфляции не выше 4% годовых, облигации дают 2,75-3% премии, заключил собеседник агентства.

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