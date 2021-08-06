Рубль в августе может вернуться к показателям июня 2020 года

Торги на Московской бирже сегодня, скорее всего, стартуют в пределах узких коридоров: 72,80-73,20 рубля за доллар и 86,25-86,75 за евро. Однако в августе российская валюта может вернуться к показателям июня 2020 года.

Специально для "Российской газеты" шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев, оценил перспективы рубля и назвал факторы, которые его могут поддержать до конца осени:

- Любые подвижки к укреплению рубля пока будут ограничены. Не из-за предрассудков августа, который считается фатальным для нашей валюты. А просто потому, что все мы отлично понимаем: российская экономика крутится и демонстрирует формально неплохие темпы восстановления ВВП исключительно за счет бонусных сверхдоходов от сырьевого экспорта. А они в свою очередь образуются в результате очень благоприятной конъюнктуры внешних цен.

Это не только нефть, но и металлы. Например, свежий ценовой рекорд выше 2640 долларов за тонну в конце июля поставил алюминий. Однако это факторы, от нас самих или от наших усилий в экономике, увы, зависят не больше, чем погода. И создают всего лишь среду, привлекательную для инвестиций.

Причем, не на весь реальный сектор экономики, а конкретно на "голубые фишки", особенно в крупные добывающие компании с госучастием. Это те компании, которые в любом случае на экспорте заработают свое. Рост вложений как иностранных, так и российских инвесторов в акции таких компаний - один из факторов скорее крепкого рубля. Причем и на август, и, вероятно, до конца осени.

Возрос в последние недели спрос и на ОФЗ. На сегодня около 6,95% годовых по эталонным 10-летним долговым бумагам России, против, например, 6,2% по аналогичным гособлигациям Индии. И хотя еще недавно на аукционах Минфина наш долг покупали на условиях выплат 7,3-7,5% годовых, все равно рублевые размещения в госдолг остаются привлекательными. А спрос на вновь размещаемые ОФЗ превышает предложение.

Пара доллар/рубль на фоне этих движений финансовых потоков, вероятнее всего, останется еще на долгое время в более-менее устоявшемся коридоре - примерно от 72 до 74 рублей за доллар, хотя возможно и с некоторым уклоном курса вниз.

Сползание в район 70 рублей или ниже (показатели июня 2020 года) может стать вполне реальным сценарием в случае, если нефтяные цены продолжат плавный подъем в направлении 80 долларов за баррель, а фондовый российский рынок выйдет на отметки 4100-4250 по индексу Мосбиржи.

Последнее может произойти и до конца августа, если только индекс широкого рынка S&P 500 на американских биржах успеет за это время переписать очередные исторические пики. И в целом, если по акциям ведущих транснациональных компаний продолжится тенденция выкупать любые небольшие спады и двигаться выше.

Основной интерес и международных, и наших инвесторов прикован пока, конечно, не к валютному, а к фондовому рынку. С чем и связана тенденция спокойно держать образовавшиеся коридоры по парам доллар/рубль и евро/рубль. Но это лишь следствие. Валютный рынок являет собой на сегодня явно вспомогательную функцию по отношению к позитивным в целом настроениям на рынке акций.

Наиболее вероятный коридор для пары евро/рубль на август-сентябрь - от 84 до 89 рублей.