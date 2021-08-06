Рубль в августе может вернуться к показателям июня 2020 года

Новости

"Рубин" не смог обыграть "Ракув" в Лиге конференций 06:02
Премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин получил ранение во время протестов 05:53
СМИ: Фернандес отказался играть за сборную России в ближайших матчах 05:42
Российские байдарочницы вышли в четвертьфинал Олимпийских игр 05:20
На Аляске шесть человек погибли при крушении экскурсионного самолета 04:51
Virgin Galactic начала продавать билеты на космические рейсы 04:03
Apple изучит фотографии в устройствах пользователей США для защиты детей 03:45
Поляк Томала стал олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе на 50 км 03:35
На сотом году жизни умерла старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич 03:35
Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта 03:33
На Аляске пропал экскурсионный самолет с пассажирами на борту 02:54
Китай предоставит другим странам 2 млрд доз вакцин от коронавируса 02:40
Италия ввела санитарные пропуска с QR-кодом 02:17
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей 01:58
Байден назвал штурм Капитолия попыткой добиться власти силой 01:30
Новый сильный пожар возник вблизи Афин 00:37
Более 16 тысяч человек эвакуированы в США из-за лесных пожаров 00:35
Захарова упрекнула Лондон в двойных стандартах по отношению к выборам в РФ и США 00:19
Названы самые быстрорастущие компании в России 00:01
Трое журналистов CNN уволены за приход на работу без прививки 05.08.2021
Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности 05.08.2021
Памфилова заявила, что власти РФ не ставят перед ЦИК планку по явке на выборах 05.08.2021
За сутки 93 военнослужащих выздоровели от коронавируса 05.08.2021
Памфилова: Власти Украины гарантировали безопасность голосования россиян 05.08.2021
Рост цен на газ и электричество шокировал Европу 05.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
06.08.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль в августе может вернуться к показателям июня 2020 года

Текст: Георгий Панин
Торги на Московской бирже сегодня, скорее всего, стартуют в пределах узких коридоров: 72,80-73,20 рубля за доллар и 86,25-86,75 за евро. Однако в августе российская валюта может вернуться к показателям июня 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев, оценил перспективы рубля и назвал факторы, которые его могут поддержать до конца осени:

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Кредиторам усложнят доступ к данным о заемщике

- Любые подвижки к укреплению рубля пока будут ограничены. Не из-за предрассудков августа, который считается фатальным для нашей валюты. А просто потому, что все мы отлично понимаем: российская экономика крутится и демонстрирует формально неплохие темпы восстановления ВВП исключительно за счет бонусных сверхдоходов от сырьевого экспорта. А они в свою очередь образуются в результате очень благоприятной конъюнктуры внешних цен.

Это не только нефть, но и металлы. Например, свежий ценовой рекорд выше 2640 долларов за тонну в конце июля поставил алюминий. Однако это факторы, от нас самих или от наших усилий в экономике, увы, зависят не больше, чем погода. И создают всего лишь среду, привлекательную для инвестиций.

Причем, не на весь реальный сектор экономики, а конкретно на "голубые фишки", особенно в крупные добывающие компании с госучастием. Это те компании, которые в любом случае на экспорте заработают свое. Рост вложений как иностранных, так и российских инвесторов в акции таких компаний - один из факторов скорее крепкого рубля. Причем и на август, и, вероятно, до конца осени.

Возрос в последние недели спрос и на ОФЗ. На сегодня около 6,95% годовых по эталонным 10-летним долговым бумагам России, против, например, 6,2% по аналогичным гособлигациям Индии. И хотя еще недавно на аукционах Минфина наш долг покупали на условиях выплат 7,3-7,5% годовых, все равно рублевые размещения в госдолг остаются привлекательными. А спрос на вновь размещаемые ОФЗ превышает предложение.

Пара доллар/рубль на фоне этих движений финансовых потоков, вероятнее всего, останется еще на долгое время в более-менее устоявшемся коридоре - примерно от 72 до 74 рублей за доллар, хотя возможно и с некоторым уклоном курса вниз.

Сползание в район 70 рублей или ниже (показатели июня 2020 года) может стать вполне реальным сценарием в случае, если нефтяные цены продолжат плавный подъем в направлении 80 долларов за баррель, а фондовый российский рынок выйдет на отметки 4100-4250 по индексу Мосбиржи.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Эксперт оценил риски отказа от нефти и газа для России

Последнее может произойти и до конца августа, если только индекс широкого рынка S&P 500 на американских биржах успеет за это время переписать очередные исторические пики. И в целом, если по акциям ведущих транснациональных компаний продолжится тенденция выкупать любые небольшие спады и двигаться выше.

Основной интерес и международных, и наших инвесторов прикован пока, конечно, не к валютному, а к фондовому рынку. С чем и связана тенденция спокойно держать образовавшиеся коридоры по парам доллар/рубль и евро/рубль. Но это лишь следствие. Валютный рынок являет собой на сегодня явно вспомогательную функцию по отношению к позитивным в целом настроениям на рынке акций.

Наиболее вероятный коридор для пары евро/рубль на август-сентябрь - от 84 до 89 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности
Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp