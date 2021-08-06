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6 августа 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 6 августа 2021 года № 647-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 6 августа 2021 года № 27 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

часть вторую пункта 1.7 изложить в следующей редакции:

"Установить, что с 24 июня 2021 года по 21 августа 2021 года:

запрещается работа предприятий общественного питания в период с 23 часов до 6 утра местного времени (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, а также работы предприятий общественного питания, расположенных на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, работы придорожных кафе);

приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общественного питания.";

пункт 1.22 изложить в следующей редакции:

"1.22. Приостановить с 24 июня 2021 года по 21 августа 2021 года в гостиницах и иных средствах размещения (за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов), расположенных на территории Саратовской области, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков до 18 лет для участия в различных мероприятиях: слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и т. д.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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