Сенатор: Инклюзивные творческие центры появятся на базе музеев и театров

Сенаторы совместно с Министерством культуры РФ прорабатывают вопрос об организации сети инклюзивных творческих центров на базе музеев, библиотек, театров и образовательных организаций. Об этом сообщила в пятницу заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

"Совет по делам инвалидов при Совете Федерации уделяет большое внимание созданию инклюзивной среды и реальному включению людей с ограниченными возможностями здоровья в активную жизнь социума", - цитирует Карелову пресс-служба Совфеда.

Вице-спикер напомнила, что на заседании совета по теме "Социокультурная реабилитация: государственная политика в отношении инвалидов в сфере культуры", который прошел в июне, рассмотрены успешные региональные практики в области культурной инклюзии. "В текущем году совместно с Министерством культуры России прорабатывается вопрос об организации сети инклюзивных творческих центров на базе музеев, библиотек, театров и образовательных организаций", - отметила Галина Карелова.

По ее словам, такие лаборатории будут методически сопровождать учреждения культуры при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, совершенствовать качество подготовки кадров, распространять наиболее эффективные инклюзивные практики и реализовывать проекты по вовлечению таких граждан в культурную жизнь.

Сенатор признала, что изменение отношения и преодоление сложившихся стереотипов - процесс медленный. "И все же позитивные перемены заметны. Например, значительно увеличилось количество инклюзивных образовательных, спортивных и культурных проектов для детей и взрослых", - заключила она.