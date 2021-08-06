Сенатор: Никаких локдаунов после выборов в России не будет

Сообщения о том, что после выборов в России якобы может быть объявлен локдаун, не более чем фейк, убежден председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Выборы пройдут в установленные сроки, никакие локдауны никем не планируются", - сказал Климов на заседании комиссии в пятницу.

Глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич сообщил, что перед выборами увеличился поток фейков, при этом вброс происходит с территории сопредельных государств, включая Украину. Появляется недостоверная информация о том, что выборы могут перенести и будет введен локдаун. Также распространяется информация о том, что якобы будут вакцинировать всех избирателей, наблюдателей, кандидатов. По словам Малькевича, весь поток фейков направлен на дестабилизацию ситуации в РФ.

"Разговоры о вакцинации - очевидная провокация", - отреагировал Климов.