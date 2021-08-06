Сергей Урсуляк приступил в Беларуси к съемках фильма "Праведник"

В Беларуси начались съемки масштабной военной исторической драмы Сергея Урсуляка "Праведник". Это совместный проект компаний "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-медиа"), ВайТ Медиа, Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, телеканала "Россия 1", который делается при поддержке Фонда Кино и Группы компаний "Киевская площадь".

В релизе, который прислан в "РГ", рассказано о том, что в основе фильма - бессмертный подвиг Николая Киселева, советского офицера, который в августе-октябре 1942 года спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта. В 2005 году израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд ва-Шем присвоил Николаю Киселеву звание "Праведник народов мира", а потомки спасенных им людей ежегодно собираются в Тель-Авиве 5 июня, в день последней казни в Долгиновском гетто.

Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"

Автор сценария Геннадий Островский взял за основу подлинные рассказы участников драматических событий и их родственников.

Главную роль в фильме исполняет Александр Яценко. Сергей Урсуляк говорит так: "В случае с Сашей Яценко я не гнался за внешним сходством, просто мне в картине нужен был некий камертон правды, потому что Гена Островский написал все-таки во многом фантазийный и поэтичный сценарий. И мне нужна была какая-то мера правды, которую для меня всегда олицетворяет Саша. Он очень правдивый артист".

А сам Яценко признается: "Для меня мой герой - человек, выполняющий сиюминутную задачу. Ему поручили огромное число людей, за которых он должен был отвечать. И поначалу, возможно, это для него было даже безрадостно. Но в пути, на протяжении этих 1500 километров, он меняется - начинает по-другому смотреть на многие вещи и на свою жизнь".

Также в фильме снимались Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий и другие. В картине ленте принимают участие актеры из Израиля и Германии.

"Я очень надеюсь, что в нашей картине будет не только страшное, больное и мучительное, но будет место и для юмора, лирики, улыбки. Это фильм не про праведника, а про человека, который делает то, что должен. Вообще, надеюсь, что при всех сложностях и драмах, о которых мы рассказываем, это будет светлая картина", - говорит Сергей Урсуляк.

Съемки картины "Праведник" пройдут в Беларуси, Израиле и России. В прокат ленту планируется выпустить в 2022 году. Дистрибьютор и международный sales-агент фильма - кинокомпания "Централ Партнершип".