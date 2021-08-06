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06.08.2021 13:36
Рубрика: Власть

Шойгу: Беспилотники и боевые роботы превратились в серьезную силу

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу в Красноярске на встрече с работниками предприятия "Красмаш" министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как технический прогресс повлиял на качественное состояние Вооруженных сил России.
Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости

"Появились ударные беспилотники. Их много - разных. Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии в 200-300 километров, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 километров, есть и больше", - напомнил министр.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Шойгу: Задача ОПК - нарастить производство продукции двойного назначения

Другим важным фактором, существенно влияющим на ведение боевых действий, он назвал роботизированную технику. "Мы создали центр робототехники - потому что появись боевые роботы, которых 10 лет назад можно было увидеть только в кино, и то - в фантастическом. А сегодня это уже реальность", - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что появление новых видов вооружений потребовало квалифицированных специалистов для их эксплуатации и обслуживания и, соответственно, серьезной корректировки учебных программ военных вузов. "Мы начали подготовку специалистов беспилотной авиации еще пять лет назад, - вспомнил министр обороны. - За это время беспилотники превратились в серьезную силу, очень большую угрозу для противника. И, конечно, тут нужны другие знания, новые специалисты - как для обслуживания, ремонта, так и для работы на этой технике", - отметил Шойгу.

Он сообщил, что, для обучения спецов по работе с робототехникой подготовили более 300 новых программ. Внесены другие изменения и дополнения в образовательные программы. "И это касается абсолютно всех профессий, которые есть в Вооруженных силах", - подчеркнул министр.

По его словам, принимать опережающие решения помогает тщательный анализ того, что происходит в различных сферах. "Мы очень внимательно смотрим за мировыми тенденциями развития не просто науки и образования. Мы смотрим за развитием технологий. За тем, что сегодня применяется и делается в армиях других стран. И, конечно, с учетом масштабного и очень скоростного развития цифровизации, программ, связанных с появлением искусственного интеллекта, мы вносим коррективы в наши учебные программы, готовим новых специалистов", - рассказал Шойгу.

Власть Безопасность Армия

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