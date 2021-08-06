Новости

Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму 12:20
Задержан иммигрант, избивший актера из "Интернов" Ивана Рыжикова 12:02
Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров 11:54
Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница из Ростова-на-Дону поступила в МГИМО 11:54
Вышел трейлер постапокалипсис-сериала "Y: Последний мужчина" 11:47
Шойгу: Число нетрудоустроенных жен офицеров сократилось в 13 раз 11:41
Олимпийский чемпион Ларин получил высшую награду Карелии 11:39
В Ленобласти грузовик сбил двоих детей 11:37
Сбежавших из ИВС в Подмосковье ищут в разных регионах 11:37
В Москве за сутки выявили 2 583 новых пациента с коронавирусом 11:36
Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего краснодарского судьи 11:35
Шойгу прокомментировал заявление Зеленского о Крыме одесским анекдотом 11:31
В Петербурге откроется крупнейший на Северо-Западе пункт вакцинации 11:31
Умер актер Оке Лунгвист 11:24
Депутат назвал нецелесообразной идею о выплате пособия за диспансеризацию 11:23
Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против РФ в Европе 11:17
Шойгу: Основные преобразования в Вооруженных силах РФ завершены 11:15
В Финляндии будут вакцинировать детей 12-15 лет 10:43
Экс-председателя райсуда Краснодара заподозрили в мошенничестве 10:35
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за паводка 10:28
Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме 10:21
Около 90 населенных пунктов Красноярского края затянуло дымом из Якутии 10:20
Сергунина: В Москве отреставрируют семь памятников героям войны 1812 года 10:19
Названы "постковидные" симптомы, требующие визита к врачу 10:17
Видео: Индийский спецназ испытали российской "полосой разведчика" 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
06.08.2021 11:17
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против РФ в Европе

В Риге, Таллине и Варшаве созданы центры пропаганды, где ведется подготовка людей для осуществления подрывной информационной деятельности в России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с сотрудниками предприятия "Красмаш".

Шойгу: Основные преобразования в Вооруженных силах РФ завершены

По словам главы Минобороны, сегодня информация является одним из видов вооружений. В центрах пропаганды, функционирующих в Риге, Таллине и Варшаве, "создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", заявил он. Именно из этих структур распространяются слухи, "исходят не самые лучшие ароматы".

При этом Шойгу подчеркнул, что в России таких центров нет, и специалистов, ведущих подрывную информационную деятельность в других государствах, никто в нашей стране не готовит.

Он добавил, что Минобороны уделает особое внимание информационной повестке.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме
Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров
Сбежавших из ИВС в Подмосковье ищут в разных регионах
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка"
Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации