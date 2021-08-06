Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против РФ в Европе

В Риге, Таллине и Варшаве созданы центры пропаганды, где ведется подготовка людей для осуществления подрывной информационной деятельности в России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с сотрудниками предприятия "Красмаш".

По словам главы Минобороны, сегодня информация является одним из видов вооружений. В центрах пропаганды, функционирующих в Риге, Таллине и Варшаве, "создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", заявил он. Именно из этих структур распространяются слухи, "исходят не самые лучшие ароматы".

При этом Шойгу подчеркнул, что в России таких центров нет, и специалистов, ведущих подрывную информационную деятельность в других государствах, никто в нашей стране не готовит.

Он добавил, что Минобороны уделает особое внимание информационной повестке.