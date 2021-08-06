Шойгу: Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад

"Министерство обороны Российской Федерации не стоит в стороне от проблем граждан страны. Вооруженные силы регулярно привлекаются к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В постоянной готовности находятся не менее 43 тысяч человек и более 4 тысяч единиц различной техники", - рассказал в пятницу глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в Красноярске на встрече с коллективом предприятия "Красмаш".

По словам министра, только за последние пять лет помощь от военных получили 56 субъектов РФ. "При этом войска привлекались 271 раз", - сообщил Шойгу.

Он напомнил, что в рамках помощи населению в борьбе с COVID-19 специалистами военно-строительного комплекса Минобороны РФ за девять месяцев в 23 субъектах страны был возведен 31 многофункциональный медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием.

Активная профилактика заболеваний COVID-19 проводится в самих Вооруженных силах. "Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того, что у нас все идет по графикам, - то есть мы знаем, кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию, у нас уже ревакцинировано 34 тысячи человек, - рассказал Шойгу.

Он сообщил, что в целом в Вооруженных силах вакцинированы от коронавируса один миллион 400 тысяч человек. Министр добавил, что есть отдельная программа вакцинации призывников.

"Мы, естественно, не можем в приказном порядке вакцинировать всех, но считаем это крайне желательным", - сказал Шойгу и уточнил, что противников прививок в армии нет. "Пока "ковиддиссидентов" или как их еще называют - "антивакцинеров" у нас нет. Надеюсь, что так будет и дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед Вооруженными силами, не предполагают каких-то дополнительных рисков. Их и так хватает, самых разных, и много", - сказал Шойгу.