Талибы убили главу информцентра Афганистана

Глава информационного центра правительства Афганистана Дава Хан Менапал был убит 6 августа, неподалеку от здания посольства РФ в Кабуле.

Сотрудники российской дипмиссии находятся в безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство.

Ответственность за убийство взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом представители движения заявили в своем Twitter.

Менапал был убит на улице Дарул Аман, когда выходил из мечети, чтобы сесть в машину, сообщает афганский новостной портал Tolo News.