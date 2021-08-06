Театр Комиссаржевской выразил соболезнования близким Галины Короткевич

Ушла из жизни народная артистка России Галина Короткевич. Актриса, ставшая легендой отечественного театра, не дожила до своего столетия тринадцать дней. Ее жизнь и судьба - яркий пример истинно русской потомственной актрисы.

Одержимая театром, она после балетной школы поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс Б. Сушкевича. Когда началась война, двадцатилетняя студентка поступила в концертную бригаду при Ленинградском доме Красной Армии. Выступала на передовой с концертами на Волховском, Ленинградском и Ладожском фронтах, в воинских частях у Пулковских высот, во время боев под Синявино, на Ладоге, на "Дороге Жизни".

В 1946 году актриса была приглашена в Театр им. Ленсовета, где играла молодых трагических героинь. Слава Галины Короткевич взлетела в середине 1950-х, когда были экранизированы три спектакля Н. П. Акимова, поставленные им в Новом театре (нынешнем им. Ленсовета) - "Тени" Салтыкова-Щедрина, "Дело" Сухово-Кобылина, "Весна в Москве" Гусева. После экранизации этих спектаклей актрису узнала вся страна. На спектакли с участием Галины Петровны Короткевич приезжали из Москвы Рубен Симонов и Юрий Завадский, ее талантом восхищались Александр Вертинский и Леонид Утесов, Николай Охлопков и Аркадий Райкин.

В 1962 году актриса вошла в труппу Театра им. В. Ф. Комиссаржевской и с этого момента обрела свой театральный дом, которому посвятила себя без остатка. Открытый темперамент и трепетный лиризм, тонкий юмор и совершенная техника делали каждую роль актрисы неповторимой. После трепетной Лизы Протасовой из "Детей солнца" Сулимова ее ждал феерический успех в постановке молодого Белинского пьесы Шоу "Миллионерша". С изяществом и чувством меры актриса играла в классическом репертуаре и современных пьесах. Блестящие профессиональные и человеческие качества Галины Петровны ценили не только режиссеры. Ее любили все.

В одном из интервью она сказала: "Мне повезло в жизни. Огромный след в моей душе оставила война и работа на Ленинградском фронте. Человеколюбие, отдача зрителю - все оттуда. Теперь трудно представить, как я танцевала перед солдатами в 40-градусные морозы в легком платьице на передовой. Такое разве забудешь? Думаю, что наш Театр имени Комиссаржевской оттого имеет уникальную человечную атмосферу, что рожден в блокаду".

Уход Галины Петровны - невосполнимая утрата для соратников, родных и близких. Коллектив театра выразил искреннее соболезнование родным и близким Галины Петровны.