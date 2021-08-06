Указ губернатора Тульской области от 5 августа 2021 года № 82 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 указа изложить в новой редакции:

"1. Запретить в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области с учетом особенностей, установленных настоящим указом:

проведение публичных, развлекательных, концертно-развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, на открытых концертных площадках, а также массовых деловых и массовых образовательных мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме.

В целях настоящего указа под массовым деловым мероприятием, массовым образовательным мероприятием понимается организованное мероприятие с численностью одновременного участия более 20 человек.";

2) дополнить указ пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Установить, что оказание услуг общественного питания осуществляется при условии:

заполнения зала обслуживания (зоны обслуживания) не более 80% от его вместимости;

неукоснительного соблюдения рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Тульской области, включающих в том числе требования к периодичности проведения обязательной дезинфекции помещений, поверхностей, иного оборудования и инвентаря.";

3) в пункте 2 указа:

в абзаце 2 подпункта 2 текст "30 процентов" заменить текстом "50 процентов";

подпункт 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:

"соблюдения требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 г. № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий";";

подпункт 4 исключить, соответственно изменив нумерацию подпунктов;

подпункт 4 после слова "мероприятий" дополнить текстом "государственными органами,";

4) пункт 10.1 указа исключить;

5) в пункте 10.2 указа текст "подпункте 4 пункта 2" заменить текстом "пункте 1.1";

6) пункт 11 указа дополнить абзацем 13 следующего содержания:

"избирательную комиссию Тульской области;".

2. Указ вступает в силу с 5 августа 2021 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







