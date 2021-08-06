Ученые выяснили, как долго эффективны антитела у переболевших COVID-19

В течение семи месяцев после болезни антитела остаются активными, а их уровень может даже расти, говорится в исследовании Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal).

Специалисты наблюдали за 578 добровольцами, которые перенесли коронавирус в легкой форме или без симптомов. Все они были моложе 65 лет. У участников исследования брали пробы крови в течение семи месяцев после постановки диагноза и проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к 6 различным антигенам SARS-CoV-2, а также антитела к четырем известным ранее коронавирусам, вызывающим простуду.

В результате выяснилось, что количество антител не зависит от пола и возраста. После заражения иммунный ответ мощный, потом он начинает падать. Однако, как установили ученые, в какой-то момент наблюдается стабилизация, а в 75% случаев, которые не были повторным заражением, после этого уровень антител снова растет. Причины этого выяснить пока не удалось.

Кроме того в исследовании, опубликованном в "Nature Communications", говорится о перекрестной защите антител против коронавирусов, вызывающих простуду (HcoV) от SARS-CoV-2. У тех кто болел COVID-19 с явными симптомами, был более низкий уровень антител к "простудным" коронавирусам, а у бессимптомных пациентов он оказался выше.

Как считают авторы исследования, эти результаты могут объяснить различия в восприимчивости к COVID-19 среди населения.