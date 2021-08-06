Умер актер Оке Лунгвист

4 августа в Стокгольме умер в возрасте 85 лет шведский актер кино, ТВ и театральный деятель Оке Лунгвист.
Об этом сообщила Dagens Nyheter со ссылкой на родных Оке, причиной смерти артиста указывая болезнь.
RIP 23 110) #Swedish #actor #Skådespelaren #Åke #Lundqvist 85 är #död #des #August 4, 2021 https://t.co/cqq1iTajS2 via @svtnyheter— Jean Lebrun (@004nino) August 5, 2021
Лунгвист родился 8 июня 1936 года в прибрежном Евле. Актерскому мастерству учился в Гётеборге. На сцене дебютировал в 1960-м. Сниматься начал в 70-х.
На счету - десятки фильмов и сериалов, из которого внимательному российскому зрителю может быть знакомо долгоиграющее криминальное шоу "Комиссар Мартин Бек", где одну из важных ролей сыграл Кристофер Хивью - Тормод из "Лиллехаммера", Тормунд из "Игры престолов" и Нивеллен в предстоящем втором сезоне "Ведьмака".