Умер актер Оке Лунгвист

4 августа в Стокгольме умер в возрасте 85 лет шведский актер кино, ТВ и театральный деятель Оке Лунгвист.

Об этом сообщила Dagens Nyheter со ссылкой на родных Оке, причиной смерти артиста указывая болезнь.

Лунгвист родился 8 июня 1936 года в прибрежном Евле. Актерскому мастерству учился в Гётеборге. На сцене дебютировал в 1960-м. Сниматься начал в 70-х.

На счету - десятки фильмов и сериалов, из которого внимательному российскому зрителю может быть знакомо долгоиграющее криминальное шоу "Комиссар Мартин Бек", где одну из важных ролей сыграл Кристофер Хивью - Тормод из "Лиллехаммера", Тормунд из "Игры престолов" и Нивеллен в предстоящем втором сезоне "Ведьмака".