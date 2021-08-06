Новости

Задержан иммигрант, избивший актера из "Интернов" Ивана Рыжикова 12:02
Умер актер из знаменитого сериала про кенгуру "Скиппи" Рег Горман 11:57
Вышел трейлер постапокалипсис-сериала "Y: Последний мужчина" 11:47
Вышел трейлер нового фильма 91-летнего Клинта Иствуда "Мужские слезы" 11:13
На сотом году жизни умерла старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич 03:35

Умер актер Оке Лунгвист

Новости
    06.08.2021, 11:24
Текст:   Олег Усков

4 августа в Стокгольме умер в возрасте 85 лет шведский актер кино, ТВ и театральный деятель Оке Лунгвист.

Об этом сообщила Dagens Nyheter со ссылкой на родных Оке, причиной смерти артиста указывая болезнь.

Лунгвист родился 8 июня 1936 года в прибрежном Евле. Актерскому мастерству учился в Гётеборге. На сцене дебютировал в 1960-м. Сниматься начал в 70-х.

На счету - десятки фильмов и сериалов, из которого внимательному российскому зрителю может быть знакомо долгоиграющее криминальное шоу "Комиссар Мартин Бек", где одну из важных ролей сыграл Кристофер Хивью - Тормод из "Лиллехаммера", Тормунд из "Игры престолов" и Нивеллен в предстоящем втором сезоне "Ведьмака".

Новости

"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле 05.08.2021
Вышел трейлер российского четырехсерийного триллера "Пропавшая" 05.08.2021
Опубликован новый трейлер "Босса-молокососа 2" на русском языке 05.08.2021
South Park получит новые сезоны, 14 полнометражек и 3D-игру 05.08.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
В Сети появилось видео избиения актера Рыжикова курьером 05.08.2021
Подтверждено: Джеймс Ганн продолжит развивать киновселенную DC 05.08.2021
СМИ: Актер из "Интернов" Иван Рыжиков госпитализирован после избиения 05.08.2021
⧣ утраты
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Умерла старейшая польская актриса Богуслава Чосновска 05.08.2021
Культовый диджей Пол Джонсон умер от коронавируса в 50 лет 05.08.2021
Умер актер из "30 случаев майора Земана" Милан Стеглик 05.08.2021
⧣ детектив
Фото: youtube.com/ Hulu
Вышел трейлер детективного ситкома с Селеной Гомес и Стингом 28.07.2021
Не только "Ведьмак": Netflix опубликовал трейлер своих премьер августа 21.07.2021
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия 11.07.2021