В Госдуме напомнили обо всех доплатах к пенсии

Так, если пенсия работающего пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе проживания, то пенсию ему увеличивают. В этом году федеральный прожиточный минимум составляет 10 022 рубля. Есть ряд регионов, где он значительно выше - например, в Москве, в северных регионах. Но в некоторых регионах прожиточный минимум ниже федерального.

Если федеральный прожиточный минимум выше регионального, то пенсионер получает федеральную доплату. Если региональный прожиточный минимум превышает федеральный, то доплачивает сам регион. Получить доплату можно по заявлению. Со следующего года планируется внедрить проактивное назначение социальной доплаты к пенсии.

Ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, другим гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, узникам фашизма, Героям России и СССР полагается ежемесячная денежная выплата. Она назначается автоматически.

Если у пенсионера на иждивении находятся нетрудоспособные родственники, например, дети, пожилые родители, то он также может рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсии. При нахождении на иждивении одного нетрудоспособного гражданина выплачивается треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии (в этом году размер такой выплаты составляет чуть более 6 тысяч рублей).

Повышенную пенсию получают россияне, 30 лет проработавшие в сельской местности. С 1 января 2022 года сельские надбавки будут выплачиваться независимо от места проживания пенсионера в данный момент.

Существуют и северные надбавки. Для того, чтобы их получить, нужно не менее 15 лет проработать в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к ним.

После достижения 80 лет, пенсионеру выплачивается фиксированная выплата к страховой пенсии в двойном размере - то есть не 6, а 12 с лишним тысяч рублей. Перерасчет пенсии происходит автоматически.

За выдающие достижения и особые заслуги полагаются солидные доплаты к пенсии. Рассчитывать на них могут Герои России и СССР, Герои Соцтруда, Герои Труда России, Чемпионы Олимпийских, Параолимпийских игр, космонавты и другие граждане, проявившие себя.