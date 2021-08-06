В Италии обяжут прививаться студентов и сотрудников образовательных учреждений

Еще две категории граждан - помимо врачей - не смогут уклониться от вакцинации в Италии. Студентов, педагогический персонал школ и высших учебных заведений обяжут подключиться к системе green pass ("зеленых пропусков"), которая с сегодняшнего дня будет действовать в барах, ресторанах, бассейнах, спортзалах и многих других общественных местах.

Власти, принявшие накануне очередной декрет, регулирующий жизнедеятельность учителей, университетских профессоров и студентов, объясняют свое решение желанием начать учебный год в традиционном, не удаленном режиме.

Студентам и сотрудникам образовательных учреждений необходимо будет подтвердить вакцинацию, либо доказать, что они переболели коронавирусом, или предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не более чем за 48 часов до посещения учебного заведения.

Следить за выполнением новых предписаний должна будет дирекция школы или университета. Тем, кто нарушит вышеуказанные правила, будут грозить серьезные штрафные санкции. В частности, для учителей и преподавателей вузов невыполнение новых правил будет квалифицироваться как необоснованное отсутствие на рабочем месте и, начиная с 5 дня, они будут автоматически отстранены от работы без сохранения жалования.

Кроме того, в сентябре без "санпропуска" нельзя будет сесть на борт самолета и прокатиться на поездах дальнего следования.