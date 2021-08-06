В крупнейшем оружейном концерне "Калашников" сменится гендиректор

Стало известно, что вместо ушедшего по собственному желанию гендиректора Дмитрия Тарасова, возглавлявшего концерн "Калашников" с сентября 2019 года, назначен Владимир Лепин. Чисто формально решение о смене руководства будет принято на заседании совета директоров концерна 10 августа.

Владимир Лепин - хорошо известный в отечественном оборонно-промышленном комплексе человек. Коллеги считают его отличным конструктором и грамотным управленцем. Родился он 28 июля 1959 года в Тамбове. Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище и адъюнктуру Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского. Доктор технических наук, член-корреспондент РАН, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

С 2001 года занимал руководящие должности на различных оборонных предприятиях. В 2020-2021 годах работал заместителем председателя научно-технического совета госкорпорации "Ростех". В немалой степени благодаря этому человеку удалось восстановить в нашей стране производство боеприпасов. Трудно поверить, но после распада СССР кто-то посчитал, что их у нас произведено слишком много, в 1990-е разработку и производство новых боеприпасов фактически прекратили.

Владимир Лепин, возглавив концерн "Техмаш", сумел не только возобновить производство патронов, снарядов, ракет и авиабомб, но и организовать разработку новых образцов, которые сегодня считаются лучшими в мире. Лепину предстоит решить сложнейшие задачи, с которыми столкнулся концерн, носящий звучное имя. Его предшественники, увы, больше занимались презентациями эффектных новинок, которые в серию так и не шли. Считалось, что имя великого конструктора, которое носит концерн, само по себе гарантирует процветание.

Жизнь показала, что это не совсем так. Звучный бренд надо поддерживать и развивать. Как говорят источники в ОПК, концерн "Калашников" сосредоточит свои силы на улучшении выпускаемого стрелкового оружия, разработке и производстве защиты бойцов нового поколения. Именно индивидуальная защита, в которой Лепин большой специалист, должна стать лучшей в мире.