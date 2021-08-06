В Минэкономразвития назвали низким уровень закредитованности россиян. Об этом заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал "Известиям". Замминистра сравнил показатели закредитованности населения с другими странами: в России задолженность граждан менее 20% ВВП, в развивающихся странах - к примеру, в Бразилии, - 30-50%, а в развитых странах - таких как США и Великобритания - 70-90%.

Однако Илья Торопов сообщил, что сейчас в правительстве рассматривают законопроект, который обязывает информировать заемщика о его чрезмерной долговой нагрузке. По словам замминистра, такому должнику предлагается направлять письменное уведомление, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России фиксирует признаки начала перегрева рынка необеспеченного потребительского кредитования и регулятор намерен принять дополнительные меры по охлаждению необеспеченного потребительского кредитования. "Этот сегмент кредитования растет быстрее, чем мы прогнозировали в апреле. С первого июля мы вернули вес риска по потребкредитам на допандемический уровень, но с учетом данных за последние месяцы в ближайшее время мы примем решение о дополнительных макропруденциальных мерах для охлаждения этого сегмента розничного рынка", - пояснила главный банкир страны. В частности, она обещает, что ЦБ РФ с 1 октября повысит макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам с высокими значениями ПСК (полная стоимость кредита) и ПДН (показатель долговой нагрузки).