Новости

В Подмосковье из СИЗО сбежали пятеро заключенных 09:08
В Минэкономразвития назвали низким уровень закредитованности россиян 09:07
Видео: В Екатеринбурге шторм залил улицы и отключил светофоры 09:02
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка" 09:00
Белогорск пережил пик наводнения 09:00
Россиянам рассказали, где лучше хранить деньги в 2021 году 08:50
Псаки рассказала, пустят ли в США привитых российскими вакцинами граждан 07:53
В Хакасии обвиняемый в убийстве семьи рассказал о своих мотивах 07:44
Борец Рашидов вышел в полуфинал Игр-2020 07:18
На Камчатке зарегистрировали два землетрясения 07:17
Территории 375 образовательных учреждений благоустроят в Москве 07:05
В Москве пятница станет самым прохладным днем с начала августа 07:05
Борец Садулаев вышел в полуфинал Олимпиады 06:56
Волейболистки-пляжницы из США выиграли "золото" на Олимпиаде в Токио 06:45
Бразильская волейболистка уличена в применении допинга 06:40
Пушков: У Украины нет ни одного шанса вернуть Крым 06:27
Ученые раскрыли тайну феномена устойчивости к заражению COVID-19 06:18
"Рубин" не смог обыграть "Ракув" в Лиге конференций 06:02
Премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин получил ранение во время протестов 05:53
СМИ: Фернандес отказался играть за сборную России в ближайших матчах 05:42
Российские байдарочницы вышли в четвертьфинал Олимпийских игр 05:20
На Аляске шесть человек погибли при крушении экскурсионного самолета 04:51
В Приморье потушили все лесные пожары 04:27
Virgin Galactic начала продавать билеты на космические рейсы 04:03
Apple изучит фотографии в устройствах пользователей США для защиты детей 03:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
06.08.2021 09:07
Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития назвали низким уровень закредитованности россиян

Текст: Александр Проценко

В Минэкономразвития назвали низким уровень закредитованности россиян. Об этом заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал "Известиям". Замминистра сравнил показатели закредитованности населения с другими странами: в России задолженность граждан менее 20% ВВП, в развивающихся странах - к примеру, в Бразилии, - 30-50%, а в развитых странах - таких как США и Великобритания - 70-90%.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Кредиторам усложнят доступ к данным о заемщике

Однако Илья Торопов сообщил, что сейчас в правительстве рассматривают законопроект, который обязывает информировать заемщика о его чрезмерной долговой нагрузке. По словам замминистра, такому должнику предлагается направлять письменное уведомление, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России фиксирует признаки начала перегрева рынка необеспеченного потребительского кредитования и регулятор намерен принять дополнительные меры по охлаждению необеспеченного потребительского кредитования. "Этот сегмент кредитования растет быстрее, чем мы прогнозировали в апреле. С первого июля мы вернули вес риска по потребкредитам на допандемический уровень, но с учетом данных за последние месяцы в ближайшее время мы примем решение о дополнительных макропруденциальных мерах для охлаждения этого сегмента розничного рынка", - пояснила главный банкир страны. В частности, она обещает, что ЦБ РФ с 1 октября повысит макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам с высокими значениями ПСК (полная стоимость кредита) и ПДН (показатель долговой нагрузки).

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Пушков: У Украины нет ни одного шанса вернуть Крым
Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности
Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp