В Минтруде заявили о возвращении безработицы к допандемийным показателям

Безработица в России возвращается к допандемическим показателям, заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, сейчас этот показатель находится на отметке 4,8%, а до пандемии он составлял 4,6-4,7%.

"Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года", - сказал Котяков.

Напомним, по данным Росстата, в прошлом году безработица в России выросла на 24,7% по сравнению с 2019 годом, а общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9%.