В Молдавии утвердили новое правительство во главе с Натальей Гаврилицэ

Парламент Молдавии 6 августа утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицэ 61 голосом из присутствующих 94. "За" проголосовали все депутаты правящей фракции "Действие и солидарность" (PAS). Фракция коммунистов и социалистов, а также фракция партии "Шор" не стали голосовать.

Сразу после избрания члены кабинета были приведены к присяге. Уже 6 августа состоится первое заседание кабмина.

Новый кабинет был сформирован президентом Молдавии Майей Санду после того, как она победила на выборах 11 июля.

Премьер-министр Наталья Гаврилицэ была министром финансов, когда Санду занимала пост премьера в 2019 году. Среди ее заявлений перед назначением на пост премьера 6 августа были такие: "Мы конфискуем нажитое коррупционным путем и на эти деньги будем ремонтировать школы, приюты, дома культуры и дороги"; "Проблемы аграриев должны быть решены без нарушений Договора об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, поскольку в таком случае мы рискуем потерять экспортные рынки и другие выгоды от ассоциации с ЕС".