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06.08.2021 12:02
Рубрика: Экономика

В ПФР дали совет, когда начинать оформлять пенсию

Текст: Василий Кошкин
Россияне могут заранее обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии. Подать необходимые документы можно за два года до наступления возраста, дающего право на выплату, рассказали в отделении ПФР по Москве и Московской области.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Заблаговременное обращение позволит специалистам Пенсионного фонда провести предварительную работу - обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе ПФР и необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии", - пояснили в Пенсионном фонде.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Для предварительной оценки документов необходимо представить паспорт и документы, подтверждающие периоды работы (например, трудовую книжку).

В случае недостающих сведений или необходимости подтверждения имеющихся данных специалисты ПФР направят запросы в организации или архивные учреждения.

"Если работа по уточнению и дополнению необходимых для назначения пенсии сведений будет завершена до достижения заявителем возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, пенсия будет назначена не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления о назначении пенсии", - добавили в ПФР, уточнив, что подать само заявление о назначении пенсии можно не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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