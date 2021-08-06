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06.08.2021 15:17
Рубрика: Общество

В России могут ввести стандарты биоразлагаемой упаковки

Текст: Василий Кошкин
Переход на биоразлагаемую упаковку приведет к снижению количества трудноперерабатываемой упаковки, которая в России составляет до 50% от общего объема ТКО. Об этом заявили в пресс-службе ППК Российский экологический оператор (РЭО).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее РЭО подготовил список из 28 товаров и видов упаковки, которые следует заменить более экологичными альтернативами. После этого активисты-экологи выразили опасение, что такая упаковка не сможет быть переработана и отправится на полигоны из-за отсутствия единых стандартов по ней.

Неэкологичную упаковку обложат повышенным экосбором

"РЭО предложил перейти на биоразлагаемую упаковку из растительного сырья, речи о биоразлагаемом пластике не идет, ППК считает такой материал вредным и никогда не выступала в его поддержку… Товары, внесенные в перечень, в России не отбираются для переработки. РЭО рекомендовал заменить всю упаковку на многоразовую. И хотя обязательных стандартов производства и маркировки биоразлагаемой упаковки в России пока нет, разработка по ним планируется, в том числе при участии ППК РЭО", - отметили в пресс-службе оператора.

В сообщении отмечается, что переход на биоразлагаемую упаковку произойдет только после того, как в России будут созданы мощности, необходимые для компостирования. "Сейчас эта сфера активно развивается. РЭО подготовил программу строительства мощностей по компостированию. Хотя уже сейчас все объекты по обработке твердых коммунальных отходов подразумевают линии по компостированию, - пояснили в РЭО.

Бизнес заплатит до 140 млрд рублей за утилизацию товаров и упаковки

В рамках стратегии экономики замкнутого цикла по органике планируется, что до 2030 года в России введут 12,8 миллиона тонн мощностей по компостированию, ожидается создание более 2500 новых рабочих мест.

"Общий объем инвестиций в отрасль по обращению с отходами составит около 300 миллиардов рублей, из них на компостирование и производство RDF-топлива пойдут 100−120 миллиардов рублей.", - пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Общество Экология

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