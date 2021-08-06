В Токио задержан мужчина, напавший с ножом на пассажиров поезда

Мужчина, напавший в пятницу, 6 августа, с ножом на пассажиров электрички в Токио в районе станции Сетагая, был задержан полицией в круглосуточном магазине-комбини, сообщает японское новостное агентство Kyodo.

Согласно информации агентства, мужчина сам рассказал работнику магазина, что это он напал на пассажиров. Услышав это, сотрудник вызвал полицию.

В результате нападения были ранены минимум шесть человек, в том числе двое - тяжело. Все они находятся в больнице. После происшествия все пассажиры поезда были эвакуированы, а движение на линии токийского метрополитена "Одакю" временно приостановлено. Нож и телефон преступник бросил в вагоне.