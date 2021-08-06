"Вектор": Нет доказательств искусственного происхождения COVID

На данный момент не существует ни одного убедительного доказательства искусственного происхождения коронавируса, заявил руководитель филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, все складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию, - заявил он, добавив, что в данном случае первичным резервуаром стали летучие мыши.

При этом ученый заметил, что не выявленным на данный момент остается путь проникновения коронавируса в человеческую популяцию. "Но изначально вирус абсолютно природный, никаких сверхъестественных вещей", - уверенно заявил Семенов.

Ученый также добавил, что появляющиеся периодически заявления о том, что вирус был создан искусственно, имеют под собой политические мотивы, и призвал четко отделять политические игры от фактов.