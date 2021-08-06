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06.08.2021 02:50
Рубрика: Власть

Видеонаблюдение на выборах охватит примерно 98 процентов избирателей

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
Видеокамеры на участках для голосования обеспечат контроль за происходящим на них всем заинтересованным участникам избирательного процесса, а не "диванным экспертам". Об этом заявила на совещании в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Наша задача - сделать так, чтобы у всех участников избирательного процесса была возможность полностью контролировать происходящее", - сказала Памфилова. С 17 по 19 сентября, то есть три дня и три ночи подряд, будет вестись непрерывное видеонаблюдение. Это по меньшей мере 72 часа трансляции.

Как записаться на электронное голосование

Видеокамерами оснастят около 50 тысяч избирательных участков с охватом примерно 98% избирателей. Участков с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч, а объектов с видеонаблюдением без трансляции, но с сохранением записей - более 5,6 тысячи. Устройствами видеофиксации с дальнейшим сохранением записей оборудуют 36,2 тысячи объектов. Не будет камер только на участках с особыми условиями, например, в больницах и следственных изоляторах.

По оценке председателя ЦИК, найден оптимальный вариант механизма видеонаблюдения, чтобы адаптироваться к условиям пандемии коронавируса и обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. "Мы уходим от праздного любопытства, созерцания ради созерцания... Двери не закрыты ни для кого, просто мы ушли от того, чтобы в виртуальную пустоту вбрасывать миллиарды денег", - отметила Элла Памфилова.

Она добавила, что наблюдатели смогут перемотать записи с избирательных участков. Файлы будут храниться год, а в ЦИК продумают процедуру, чтобы не возникло никаких бюрократических проволочек при доступе к ним. Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что с помощью системы видеонаблюдения каждая партия сможет следить за голосованием одновременно более чем на 1260 избирательных участках. "Мы предлагаем каждой партии иметь не менее пяти аккаунтов, на каждом из которых можно смотреть происходящее на четырех избирательных участках. Плюс региональные аккаунты. Мы не говорим, что это идеальное и завершенное решение. Мы готовы не только слышать и слушать, мы готовы принимать ваши конструктивные предложения, чтобы поменять в какой-то части свои подходы", - заметил он.

Доступ к видеотрансляции будут иметь региональные и территориальные избиркомы, участковые комиссии, центры наблюдения, политические партии и кандидаты, а также одномандатники. Всего задействуют 86 центров наблюдения. Помимо региональных, один будет работать на базе Общественной палаты.

С 17 по 19 сентября, то есть три дня и три ночи подряд, будет вестись непрерывное видеонаблюдение

"Центры видеонаблюдения - часть наших общественных штабов, именно благодаря этому гражданское общество имеет дополнительную очень серьезную возможность контроля за выборами. С помощью нас эту возможность получают практически все желающие, и, естественно, именно общественность определяет порядок их функционирования", - пояснил представитель ОП РФ Максим Григорьев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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