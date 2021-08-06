ВОЗ: Требование вакцинации не должно стать обязательным для выезда за рубеж

Вакцинация от коронавируса не должна становиться обязательным условием для поездок в другие страны. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич на брифинге в Женеве.

Яшаревич напомнил, что ВОЗ с самого начала заявляла, что наличие прививки не должно становиться обязательным условием при перемещении через государственную границу.

По его словам, главное основание такой позиции в том, что в мире пока нет равного доступа к вакцинам против COVID-19, и "не стоит добавлять в данной непростой ситуации еще один пункт дискриминации".

При этом ВОЗ выступает за цифровую сертификацию вакцин и за налаживание взаимодействия между используемыми сертификатами о прививке.