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Выбран лучший смартфон в мире. И это больше не Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
06.08.2021,  
15:27
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi в июне 2021 года впервые стала лидером по общемировым продажам смартфонов. Покупатели отдали предпочтение ей, поставив старого лидера, Samsung, на второе место.

По данным Counterpoint Research, рыночная доля Xiaomi за первый месяц лета выросла более чем на четверть - до 17,1 процента, в то время как Samsung показал результат в 15,7 процента. Apple по-прежнему занимает третье место с показателем рыночной доли 14,3 процента.

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Эксперты отмечают, что агрессивная политика Xiaomi позволила ей занять рыночные ниши, оставленные Huawei. Доля последней упала после отказа Google от сотрудничества. Samsung же уступил китайскому конкуренту из-за вынужденного простоя, связанного с пандемией коронавируса, однако в Counterpoint Research полагают, что южнокорейский игрок восстановит свои позиции.

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