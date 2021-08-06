Вышел трейлер постапокалипсис-сериала "Y: Последний мужчина"

После некоторых проволочек, продолжавшихся более пяти лет, до зрителя все-таки добирается постапокалиптический сериал "Y: Последний мужчина" (Y: The Last Man).

В основе шоу - одноименный комикс, названный, кстати, Стивеном Кингом лучшим графическим романом из всех, что ему приходилось читать в принципе. И хотя в последние годы особой веры словам старика нет, тут с ним сложно спорить.

Плюс серия получила пять премий Айснера - самой важной награды в индустрии, аналога "Оскара" для мира комиксов.

Действие истории зачинается в оригинале в 2002-м, когда в ходе некой катастрофы в считанные секунды на Земле погибают все мужские особи млекопитающих - как люди, так и животные. За исключением фокусника-любителя (это важная для сюжета деталь) Йорика Брауна и его ручного капуцина (как у Росса в "Друзьях") Амперсанда.

Причем перед самым гендерцидом Йорик сделал предложение своей девушке Бэт, в тот момент находившейся на другом конце мира - в Австралии. А внятного ответа получить не успел. Поэтому теперь парень и его обезьяна выдвигаются в 10 000-мильный трип, дабы добраться до дамы и спросить "ну так что?"

Путь их, разумеется, проложен через неисчислимые тернии - анархию, хаос, горы трупов, женские банды, наемных убийц-ниндзя, экстремальные феминисткие культы и всякое такое.

Как рассказывал Вон, главным источником вдохновения при написании комикса для него послужил эпизод Consider Her Ways 1964 года сериала-антологии "Альфред Хичкок представляет" (там тоже эпидемия убила всех мужчин и начался вынужденный тотальный матриархат).

Всего в серии 60 номеров, и практически каждый выпуск заканчивается либо мощным твистом, либо хуковым клиффхэнгером. И создателям шоу надо будет очень постараться, чтобы профукать такой благодатный материал.

Тем более что комикс дал им все актуальные карты в руки задолго до того, как это стало принудительным: спутники Йорика - сильные чернокожая и американоазиатская женщины (плюс дальше появится брутальная русская), опт однополой любви и важные лозунги там и сям.

С другой стороны, творческая группа шоу практически чисто женская, так что неприятные перекосы не станем пока исключать.

Премьера - 13 сентября.

К слову, комикс давно локализован на русский и исключительно издан в пяти коллекционных томах.