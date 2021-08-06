Высокие зарплаты не помогли заполнить рабочие вакансии

На рынке труда при остром дефиците рабочего персонала работодатели снизили размер предлагаемой зарплаты почти на две тысячи рублей, при этом она все равно остается выше суммы, которую запрашивают соискатели, выяснили исследователи портала HeadHunter.

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Однако закрыть вакансии все равно не получается, а на каждое рабочее место в среднем есть только один претендент.

Из почти 2 млн вакансий, представленных на портале "Работа в России", без малого 450 тысяч относятся к рабочим специальностям, добавили в минтруде.

По данным министерства, рабочие профессии - одни из самых востребованных. Например, крупное промышленное предприятие в Поволжье не может найти себе 500 рабочих, оно готово привлечь людей из других городов, потратившись на их переезд и аренду квартир. Но пока эти вакансии остаются свободными.

"Рабочие профессии не престижные, они предполагают физически трудную работу и закон рыночного ценообразования здесь работает нестандартно, - отметил директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - Простым повышением зарплаты тут спрос со стороны соискателей не повысить: дворником не пойдет никто работать ни за 30, ни за 40 тысяч рублей. А вот за 80 тысяч рублей новые претенденты могут и появиться. Но такой рост расходов на оплату труда мало кто может себе позволить".

Больше других отраслей от дефицита рабочего персонала страдают строительство, обрабатывающая промышленность и сектор услуг, считает Гимпельсон.

Только в строительстве сейчас не хватает 3 млн человек, сообщал минстрой. Закрыть эти вакансии за счет внутренних трудовых резервов не получается, надо привлекать мигрантов. Однако и этот ресурс пока используется слабо: по данным минтруда, на начало августа в Россию смогли прибыть только 47 тысяч иностранных работников.

Чтобы предприятия не остались без рабочих рук и экономика не встала, минтруд переводит службы занятости на единую цифровую платформу, она позволит искать нужных работников не только в своем регионе, но и в других.

Готовится изменение в законодательство, позволяющее региональным властям оплачивать переезд к ним иногороднего специалиста. Работают и курсы профессиональной переподготовки на стандартах "Вордлскиллс". Сейчас на них занимаются около 40 тысяч человек, самые востребованные направления: электромонтаж, сварочные технологии, ремесленная керамика, а также поварское и кондитерское дело, рассказали в минтруде.