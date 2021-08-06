Высокие зарплаты не помогли заполнить рабочие вакансии

Однако закрыть вакансии все равно не получается, а на каждое рабочее место в среднем есть только один претендент.
Из почти 2 млн вакансий, представленных на портале "Работа в России", без малого 450 тысяч относятся к рабочим специальностям, добавили в минтруде.
По данным министерства, рабочие профессии - одни из самых востребованных. Например, крупное промышленное предприятие в Поволжье не может найти себе 500 рабочих, оно готово привлечь людей из других городов, потратившись на их переезд и аренду квартир. Но пока эти вакансии остаются свободными.
"Рабочие профессии не престижные, они предполагают физически трудную работу и закон рыночного ценообразования здесь работает нестандартно, - отметил директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - Простым повышением зарплаты тут спрос со стороны соискателей не повысить: дворником не пойдет никто работать ни за 30, ни за 40 тысяч рублей. А вот за 80 тысяч рублей новые претенденты могут и появиться. Но такой рост расходов на оплату труда мало кто может себе позволить".
Больше других отраслей от дефицита рабочего персонала страдают строительство, обрабатывающая промышленность и сектор услуг, считает Гимпельсон.
Только в строительстве сейчас не хватает 3 млн человек, сообщал минстрой. Закрыть эти вакансии за счет внутренних трудовых резервов не получается, надо привлекать мигрантов. Однако и этот ресурс пока используется слабо: по данным минтруда, на начало августа в Россию смогли прибыть только 47 тысяч иностранных работников.
Чтобы предприятия не остались без рабочих рук и экономика не встала, минтруд переводит службы занятости на единую цифровую платформу, она позволит искать нужных работников не только в своем регионе, но и в других.
Готовится изменение в законодательство, позволяющее региональным властям оплачивать переезд к ним иногороднего специалиста. Работают и курсы профессиональной переподготовки на стандартах "Вордлскиллс". Сейчас на них занимаются около 40 тысяч человек, самые востребованные направления: электромонтаж, сварочные технологии, ремесленная керамика, а также поварское и кондитерское дело, рассказали в минтруде.