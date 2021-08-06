Xiaomi не лучший? Обзор смартфона realme GT

Перед тем, как рассказывать непосредственно о самом смартфоне, думаю, стоит пару слов сказать о компании realme. Эта китайская компания была основана совсем недавно - 4 мая 2018 года, когда бренд realme отделился от материнской компании OPPO.

Та, в свою очередь, принадлежит крупному китайскому конгломерату BBK, который после отделения OPPO от realme владеет обоими брендами. Также BBK принадлежат бренды Vivo и OnePlus, которым, в свою очередь, теперь владеет OPPO. По данным компании Canalys, по итогам второго квартала 2021 года компания realme занимает 3 место на российском рынке смартфонов в штучном выражении - сразу после таких "зубров", как Xiaomi и Samsung.

На этом урок занимательной китайской математики и истории закончен и настало время перейти непосредственно к герою нашего обзора - realme GT.

Дизайн

Первое, на что обращаешь внимание, когда берешь в руки realme GT - это необычный дизайн. В отличие от большинства конкурентов на рынке, которые используют в качестве материала либо стекло, либо "гластик" (комбинацию стекла и пластика), создатели этого смартфона решили поставить на задней панели самую настоящую кожу. Предрекая вопросы читателей о том, пачкается ли она, ответим, что нет. За тот месяц, что аппарат находится на тестировании, задняя панель из кожи по-прежнему выглядит очень хорошо - на ней не появилось ни одной царапины, хотя, признаться честно, аппарат использовался без особого пиетета - например, лежал в сумке вместе с карточками и ключами. На черной глянцевой полосе за это время таки появилась пара царапин, но они видны исключительно при солнечном свете, и если очень сильно вглядываться.

Грани аппарата алюминиевые и они, как задняя кожаная панель стойко переживают все невзгоды. По расположению кнопок все довольно стандартно, но на нижней боковой грани притаился игнорируемый остальными производителями разъем 3,5 мм. С трудом представляю, кому он может понадобиться в 2021 году, но спасибо авторам смартфона, что не стали идти на поводу у современных трендов и поставили его. Мелочь, а приятно. Чуть правее джека расположены микрофон, далее USB Type C и динамик. На правой боковой грани - кнопка включения и блокировки, наверху - еще один микрофон, слева слот для двух карточек формата nano-SIM, а также клавиши регулировки громкости.

Дисплей

В realme GT установлен дисплей Super AMOLED диагональю 6,43 дюйма с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления в 120 Гц. Частота 120 Гц ощущается при работе со смартфоном - все приложения, меню листаются очень плавно. В играх частота кадров иногда проседает до 60 fps, но тут не вина производителя, а разработчиков, которые просто поленились сделать поддержку 120 fps.

Экран поддерживает режим Always on Display, и туда можно вывести часы и другие уведомления - это очень удобно. Кроме того, на него наклеена заводская пленка. За месяц с небольшим на ней появилось несколько царапин, но если это раздражает, то ее можно легко снять.

Производительность

В realme GT установлен флагманский процессор от Qualcomm - Snapdragon 888. Он восьмиядерный, одно ядро работает на частоте 2,84 ГГц, еще 3 на частоте 2,42 ГГц и 4 ядра работают на частоте 1,8 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает Adreno 660.

Аппарат доступен в двух вариантах: это 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, а также 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной. В России будет продаваться только первый вариант. В тесте Geekbench 5 смартфон набрал 1137 попугаев на одном ядре и 3619 на всех. Это очень хороший результат, такой производительности хватит, чтобы без проблем играть во все требовательные игры.

Коммуникационные возможности

Полное название аппарата - realme GT 5G, и он поддерживает работу в сетях пятого поколения. Для тестирования сотовых сетей пятого поколения я отправился в Дубай: в этом городе 5G ловит практически везде, но иногда все же переключается на LTE.

Немного расскажу о ценах и операторах сотовой связи в Дубае. Стоит начать с того, что там их всего два - Etisalat и Du.ae, обе компании являются частично государственными. Тарифы сотовой связи там достаточно высокие, это сразу стоит иметь в виду. Для туристов у оператора Etisalat есть два варианта: 6 Гб трафика и 120 минут звонков (как местных, так и международных, в том числе и в Россию) обойдутся вам в 125 дирхам или 2492 рубля, а вариант, который мы с коллегами выбрали для тестирования 5G, включает 22,5 Гб трафика и 525 минут местных и международных звонков и стоит уже 200 дирхам - это 3987 рублей. Кроме того, в оба тарифа входят часы использования местного Wi-Fi, который есть практически в любой точке города. - в первом тарифе у вас будет всего 5 часов, во втором - 30 часов.

Теперь от стоимости перейдем к самому интересному, а именно - скорости передачи данных в сетях пятого поколения. Максимальная скорость, которую удалось "поймать" - это 730 мегабит в секунду, что очень много. Правда, на отдачу скорость была всего 50 мегабит - назвать эту цифру фантастической никак нельзя, но тут вина не производителя, а именно оператора сотовой связи. Кстати, LTE в Дубае тоже очень быстрый - 261 мегабит в секунду на загрузку и 25 мегабит в секунду на отдачу.

Кроме сетей пятого поколения, realme GT поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, для оплаты есть NFC. С навигацией также все хорошо.

Камеры

В аппарате установлена тройная камера - это широкоугольный модуль на 64 Мп, с диафрагмой f/1.8, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с диафрагмой f/2.3 и модуль для макросъемки на 2 Мп f/2.4. Смартфон снимает видео вплоть до разрешения 4К с частотой 60 кадров в секунду. Realme GT снимает хорошо, как днем так и ночью. Примеры снимок можно оценить в нашей галерее.

Аккумулятор

Гаджет обладает аккумулятором на 4500 мАч. Отдельно стоит отметить быструю зарядку - всего 35 минут он заряжается на 100%. Быстрая зарядка идет в комплекте с устройством, покупать отдельно ее не надо. Смартфон работает в среднем полтора дня при обычной нагрузке, что является хорошим результатом, тем более зарядить его можно очень быстро.

Итоги

realme GT произвел очень хорошее впечатление - понравился экран, наличие редкого для флагманов 3,5-мм разъема. Коммуникационные возможности тоже на высоте - есть и Wi-Fi шестого поколения, поддерживается NFC. Но расстроило отсутствие беспроводной зарядки и влагозащиты, пусть на уровне IP67. За 54 990 рублей - а именно столько стоит аппарат сейчас (в первый месяц есть скидки и подарки) - эти опции могли бы и быть.

Что касается конкурентов, то их у смартфона достаточно много. Но в первую очередь следует обращать внимание именно на Xiaomi, поскольку китайские бренды конкурируют за покупателя в первую очередь друг с другом. Если взять самый близкий по цене Xiaomi, то это будет Xiaomi Mi 10T Pro. У него хуже процессор - это уже устаревший Snapdragon 865 5G, хуже экран (IPS вместо Super AMOLED) и нет поддержки сетей 5 поколения - 5G. Да, он стоит на 9 тысяч рублей меньше по сравнению с realme, но и ему уже почти год!

Если взять флагман - Xiaomi Mi 11 - он будет на 21 тысячу рублей дороже reame GT. Конечно, у него больше разрешение экрана, чуть получше камера и поддержка беспроводной зарядки, но стоит ли это того, что переплачивать 21 тысячу рублей - большой вопрос. Кроме того, на стороне realme GT есть еще есть одно небольшое преимущество - это крайне необычный дизайн, за который точно цепляется взгляд. Поэтому если вы хотите выделиться из толпы, realme GT - хороший выбор.